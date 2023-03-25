В Усинске стартовал VI Межрегиональный турнир по хоккею на кубок ЛУКОЙЛ-Коми

Фото: Лукойл

В первый день зрители увидели красочную церемонию открытия, матч между новичками кубка – командой Архангельска – и прошлогодними победителями из Перми, республиканское дерби между хозяевами площадки и ухтинцами.

На открытии турнира глава муниципального образования – руководитель администрации Усинска Николай Такаев поблагодарил «ЛУКОЙЛ» за очередной подаренный городу спортивный праздник.

Фото: Лукойл

Генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев отметил, что компания многие годы поддерживает развитие спорта в Усинске и селах муниципалитета. Так, только за последние два года построены спортивно-игровые площадки в Усинске, Колве, Денисовке и Захарвани, в текущем году такой объект появится и в Новикбоже. На финальной стадии находится проектирование лыжной базы в Усинске, на очереди – начало строительных работ.

- Участникам команд желаю показать все, на что вы способны. Интересной игры всем нам! – пожелал Александр Голованев.

На церемонии открытия выступила выдающаяся певица Альфия Коротаева, артисты из Сыктывкара и Усинска, воспитанники местных секций хоккея и фигурного катания. По традиции Александр Голованев и Николай Такаев вручили в подарок юным хоккеистам новые клюшки.

В первой игре прошлогодний победитель турнира – Пермь – встречалась с новичком кубка, командой Архангельска. Матч проходил при серьезном игровом преимуществе дебютантов. В первой половине стартового периода команды обменялись забитыми шайбами. Архангельск продолжил давить, и ближе к концу периода подряд забросил три шайбы менее чем за две минуты. На первый перерыв команды ушли при счете 4:1. Во втором и третьем периодах команда Архангельска продолжила доминировать на площадке, победив в итоге со счетом 11:2.

Фото: Лукойл

Республиканское дерби началось с атак более возрастной усинской команды. На шестой минуте встречи выкатившийся на ворота ухтинцев Максим Иванов бросил в противоход голкиперу точно в верхний угол «рамки». Почин партнера по команде поддержал Данил Михайлов (также броском точно в «девятку») – 2:0 к первому перерыву. В дальнейшем команда Усинска, больше атакуя, уверенно контролируя шайбу и ход матча в целом, спокойно довела встречу до победы со счетом 11:1.

Что любопытно, свою восьмую шайбу хозяева льда забросили, играя после двух подряд удалений втроем против пятерых ухтинцев. Такое в хоккее случается очень нечасто. Отличился защитник Артур Гусев. Ухтинская молодежь понравилась зрителям неуступчивым характером и несколькими яркими вспышками игры в контратаке.

В субботу в 17:30 начнется матч Ухта – Архангельск, в 20:00 сыграют Усинск и Пермь.

Матчи проходят в Ледовом дворце «Югдöм». Вход на трибуны традиционно свободный. На протяжении всего турнира зрителей разных возрастов ждут развлечения и конкурсы с призами.

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