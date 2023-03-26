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Общество26 марта 2023 5:00

В воскресенье в Коми до 6 градусов тепла

В республике ожидается сильный ветер
Источник:kp.ru
Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В воскресенье, 26 марта, в Коми будет облачно с прояснениями, максимальная температура воздуха составит 6 градусов тепла. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. В республики ожидаются небольшие осадки. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 8-13 м/с. Местами порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит -1...+4 градуса, на крайнем северо-востоке -8...-3 градуса, а в южных районах +1...+6.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями. Днем в столице Коми ожидаются небольшие осадки. Синоптики прогнозируют юго-западный и западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +4...+6 градусов.

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