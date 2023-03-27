В Коми пообещали мокрый снег и дождь

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Синоптики Коми сообщили прогноз погоды на 27 марта. По данным регионального ЦГМС, ожидается усиленный ветер до 17 м/с, а также понижение температуры до -22 градусов.

Метеорологи сообщили, что в регионе пройдет мокрый снег, ветер будет западным от 4 до 9 м/с, местами порывы могут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов, в Воркутинском районе будет от -7 до -12 градусов.

В южных районах также пройдет мокрый снег, гололед с изморозью и северо-восточный ветер от 5 до 10 м/с. Температура воздуха составит 0...+5°С.

В Сыктывкаре 27 марта пообещали облачную погоды, мокрый снег с дождем и ветер от 5 до 10 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2 градусов.

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