«Чужих детей не бывает»: в ухтинском центре творчества выхаживают новорождённую обезьянку-игрунка Палыча

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В ухтинском Центре творчества им. Г.А. Карчевского родился малыш! На свет появился Палыч – обезьянка-игрунок, однако ухаживать за ним и испытывать все радости материнства пришлось не его маме, а заведующей хозяйством Центра Екатерине Тихомирова.

Обезьянка-игрунок Палыч родился 16 марта. Новорожденного назвали таким серьёзным и необычным прозвищем в честь сотрудника станции юных натуралистов. У биологической мамы обезьянки-игрунка нет молока, поэтому Екатерина Юрьевна полностью взяла на себя хлопоты по выхаживанию новорожденной обезьянки.

Сотрудники учреждения пообещали, что будут регулярно рассказывать вам о взрослении Палыча. А мы только рады хорошим новостям! Любуемся и умиляемся маленьким чудом!

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