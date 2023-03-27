«Успеть за 60 секунд»: столичные бизнес-тренеры подарили полезные знания предпринимателям Коми

В минувшие выходные заполярный город собрал свыше 250 участников со всей республики на масштабный региональный «Арктический бизнес-форум».

Воркута в очередной раз подтвердила своё звание негласной столицы мира. В минувшие выходные заполярный город собрал свыше 250 участников со всей республики на масштабный региональный «Арктический бизнес-форум», организованный Центром «Мой бизнес» Республики Коми в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Что обсуждали участники и какие важные предпринимательские темы поднимали приглашённые спикеры из больших городов, расскажет «КП-Коми».

Какие красивые люди!

Мероприятие подобного масштаба и формата состоялось в республике впервые. Горячие обсуждения и позитивные дискуссии, внимательные слушатели и креативные спикеры, море полезной информации и фейерверк умных мыслей и гениальных идей, живые диалоги с мгновенной аналитикой – воркутинский форум дал жару в Заполярье. Трансляция со встречи шла во всех социальных сетях на все муниципалитеты региона, благодаря чему к мероприятию могли присоединиться все желающие онлайн.

Программа была очень насыщенной. На площадке «Арктического бизнес-форума» участники прослушали 10 часов контента для повышения знаний и навыков в области развития бизнеса, пятерых компетентных спикеров с актуальными докладами, консультациями по получению форм государственной поддержки для предпринимателей и от действующих предпринимателей Республики Коми и России.

– Сегодня в Воркуте! Как же тут солнечно, завораживающие просторы, какие красивые люди, – поделилась в соцсетях впечатлениями о северном городе спикер из Москвы Анна Чернуха.

Кроме того, участники форума смогли пообщаться друг с другом и наработать новые деловые контакты на нетворкинг-сессии, а также получить уникальную возможность вступить в закрытый бизнес-чат предпринимателей Воркуты. И это действительно было захватывающе, интересно и очень вдохновляюще.

К примеру, на нетворкинг-сессии, прошедшей в формате быстрых знакомств среди всех присутствующих, у каждого участника было всего 60 секунд на то, чтобы рассказать о себе, своём деле и чем он может быть полезен своему собеседнику. Итогом сессии стало приобретение новых полезных контактов, так необходимых, чтобы в будущем максимально быстро и эффективно решать сложные жизненные задачи в работе, бизнесе и карьере.

Праздник единомышленников

Как стать резидентом Арктической зоны (Воркута, Инта, Усинск, Усть-Цильма) и получить льготы от государства? Что нужно сделать, чтобы получить безвозмездный грант в форме субсидий до одного миллиона рублей для социального бизнеса? Существуют ли тренды социальных сетей для бизнеса в 2023 году? Как с помощью личного бренда развивать и масштабировать бизнес? И реально ли начать свой бизнес в 22 года?

Эти и многие другие наболевшие вопросы участники форума смогли обсудить со спикерами из Казани и Москвы. Последние рассказали слушателям об ошибках, с которыми столкнулись на предпринимательском пути, поделились своими лайфхаками ведения бизнеса, а также секретами успеха.

«Арктический бизнес-форум» стал настоящим праздником единомышленников. Начинающим предпринимателям и тем, кто только задумывается о запуске своего дела, форум помог понять, с чего начать, как снизить риски при запуске и получить поддержку от государства.

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