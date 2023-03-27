К большим вершинам: XXXVII Всероссийские соревнования на приз Раисы Сметаниной соберут спортсменов с десятков регионов России

Окончание первого месяца весны ознаменуется большим спортивным праздником молодости, силы и выносливости.

Окончание первого месяца весны ознаменуется большим спортивным праздником молодости, силы и выносливости. С 29 марта по 2 апреля на Республиканском лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной пройдут XXXVII Всероссийские соревнования на приз заслуженного мастера спорта, четырёхкратной олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной. Победители получат эксклюзивные награды. Где и как пройдут соревнования, расскажет «КП-Коми».

Старты всей страны

Это будет поистине грандиозное зрелище! Около 500 юных спортсменов 15-16 лет из десятков субъектов Российской Федерации соберутся в одном месте – в столице Республики Коми, чтобы доказать, что они – «быстрее, выше, смелее», чем кто-либо другой! Старты проводятся в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Немаловажно, что прославленная лыжница Раиса Петровна, в чью честь побежит молодёжь, на своих состязаниях лично следит за ходом гонок и награждает лучших спортсменов.

– Соревнования на приз четырёхкратной Олимпийской чемпионки Раисы Сметаниной – это всегда большое спортивное событие для лыжников. А для некоторых – это ступенька к большим спортивным вершинам. Кроме результатов, у юношей и девушек есть уникальная возможность пообщаться и получить советы от прославленной лыжницы, – отметила министр физической культуры и спорта региона Наталья Карина.

Эксклюзивный приз

Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной к проведению соревнований федерального уровня готов. Лыжные трассы подготовлены, приятная погода умножает боевой настрой участников на победу, ждёт победителей наградная атрибутика.

Между тем, медали для победителей и призёров традиционно на протяжении многих лет являются эксклюзивными. Каждый год они изготавливаются по индивидуальному дизайну, который разработал более двадцати лет назад заслуженный работник республики, художник Геннадий Шарипков. С тех пор медальные комплекты не менялись за исключением написания на них года соревнований.

На лицевой части медали диаметром почти шесть сантиметров, изготовленных из медно-цинкового сплава методом литья с последующей ручной расчисткой рельефа и нанесением антикоррозийного напыления, выбито рельефное изображение великой спортсменки. Размах палок в руках в точности повторяют реальную фотографию лыжницы с её «золотой» дистанции на Олимпиаде 1976 года в Инсбруке – стиль хода Раисы Петровны. Комплекты медалей последних лет хранятся в Музее олимпийской чемпионки в Сыктывкаре.

Что ждёт болельщиков?

В рамках соревнований проводится личный зачёт, а также зачёты среди регионов и среди учреждений физкультурно-спортивной направленности. В рамках награждения Всероссийских соревнований на призы Раисы Сметанной вновь выберут лучших юношу и девушку из спортсменов Республики Коми на призы памяти мастера спорта СССР А.И. Попова.

Официальное открытие соревнований состоится 29 марта в 10:15. А затем пройдёт гонка с раздельного старта классическим стилем. Девушки побегут 5 км, юноши – 7,5 км. Пожелаем спортсменам удачи и лёгких стартов, судьям – внимательности и доброжелательности, болельщикам – здоровья и терпения, а волонтёрам, чья работа начинается на рассвете и заканчивается на закате, – сил и искренних улыбок!

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