«Очень страшно»: очевидцы рассказали о смертельной аварии на трассе в Коми

Фото: соцсети

Очевидцы жуткой аварии на трассе между Сыктывкаром и Ухтой сообщили подробности произошедшего и опубликовали кадры с места ДТП. Предварительно известно, что виновником аварии стал водитель грузовика Mercedes-Benz Actros, который выехал на встречную полосу.

– Так и подмывает всех обгонять перед поворотом, на повороте, сразу после поворота. Не умеете обгонять, нечего вообще на встречку выезжать. Кошмар, – прокомментировали ДТП очевидцы.

Фото: соцсети

Напомним, что на месте аварии сразу же скончался 46-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Lacetti, который попал под самосвал. Как выяснилось, именно в этом месте люди погибали и несколько дней назад.

– Видела эту аварию, очень страшно. За два дня до этого погибли муж и жена, им на встречку выехал лесовоз, – пишет свидетельница ДТП.

– И это вторая авария за два дня, где полуприцел идёт на обгон, и ДТП со смертельным исходом, – отмечает местный житель

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