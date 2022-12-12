В Коми три основных показателя по COVID-19 за сутки остались неизменными

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В Коми в течение уже нескольких суток наблюдается увеличение суточного прироста числа заболевших коронавирусом. Озвучена статистика на 12 декабря 2022 года.

По данным федерального оперштаба, в республике за сутки выявили 67 случаев ковида, за весь период пандемии – 191 774. Выписано по выздоровлению на текущую дату в общей сложности 187 461 пациентов, за сутки получивших больничный лист – нет.

От осложнений, вызванных инфекцией, за эти сутки никто не умер, за все время пандемии – 3 247. В стационары республики не было госпитализировано ни одного пациента. Тем не менее, всем инфицированным прежде оказывается необходимая медицинская помощь.

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