«А ведь чуть не усыпили»: одаренный любовью доберман, познавший трагедию, радуется жизни в новой семье

Фото: приют «Добрый город»

Помните, вся республика в начале января прошлого года искала новую семью несчастной девочке-доберману Сальме, которую в отчаянии чуть не усыпили? Эта трогательная история о бесконечной собачьей преданности и верности, к счастью, окончилась хорошо. И Сальма, а теперь уже Сара, нашла новый дом и заботливую семью. Подробности расскажет «Комсомолка».

Охраняла мёртвого хозяина

Напомним, 2 января 2021 года к сотрудникам благотворительного фонда помощи бездомным животным в Ухте «Добрый город» обратилась полиция, которая попросила у волонтёров помощи – забрать собаку... от тела его умершего хозяина. Преданный пёс охранял своего почившего хозяина и никого к нему не подпускал. Оказалось, мужчина умер на даче, где и пролежал пару дней.

– В холодном незатопленном доме, без еды и питья собака преданно сидела у тела своего человека, и даже сотрудники полиции не могли подступить к трупу, – облаивала всех. – рассказывала историю собаки волонтёр приюта «Добрый город» Екатерина Нимак.

Нужна была твёрдая рука

Пристройство собаки не самой простой породы оказалось неблагодарным занятием. Сальма долгое время не могла выйти из стрессового состояния: потеря любимого хозяина, предательство, резкая смена обстановки, чужие люди вокруг... Она не доверяла никому, облаивала окружающих, проявляла агрессию. Сотрудники ухтинского приюта даже предположили, что у собаки есть негативный опыт общения с женщинами. Она выборочно кидалась на определённый женский типаж, поэтому будущего хозяина искали предпочтительно среди мужского пола. Куратором в приюте у Сальмы был мужчина: только ему собака давала себя выгуливать, надевать намордник и заводить в клетку. Другим сотрудникам-женщинам сука не доверяла – могла огрызаться, пугала и пыталась покусать.

Фото: приют «Добрый город»

Что логично, требований к будущим хозяевам Сальмы было выше крыши: во-первых, собака пристраивалась в частный дом или в квартиру, исключающий в принципе будочное содержание, во-вторых, определённо требовалась серьёзная и длительная работа с кинологом, в-третьих, Сальме требовалось сбалансированное питание, в-четвёртых, нужно было быть готовым к лечению и поддержанию здоровья добермана и др.

Порой волонтёры приюта в отчаянии опускали руки, но всё же внутри каждого теплилась надежда, что однажды девочка вновь станет счастливой...

Её зовут Сара

Да, мечты сбываются. Наша собака обрела новую любящую семью. Чудесными жизнеутверждающими фотографиями здоровой, мускулистой и натренированной девочки поделились волонтёры приюта «Добрый город».

Фото: приют «Добрый город»

– Теперь её зовут Сара, уже почти год она живёт в новом доме, дружит с маленькими собаками и любит донимать кошек. Теперь Сара радуется жизни, за что мы говорим огромное спасибо её хозяевам. Сара оттаяла окончательно, – сообщили волонтёры приюта.

Фотографии собаки и правда впечатляют! Хоть сейчас можно публиковать в специальном календаре. На старых снимках, когда доберман только попал в приют, собака вся запуганная, хиленькая, с пустым и потерянным взглядом. А на фото от хозяев мы видим настоящую бойцовскую собаку, спортивную крепышку с огромной пастью и здоровыми зубами. Уверенный и счастливый взгляд говорит многое о собаке – в новом доме эта девочка нашла надёжный тыл, ею занимаются и, главное, её любят и о ней заботятся.

Фото: приют «Добрый город»

Как хочется, чтобы и других, даже беспородных собак, тоже быстро забрали в добрые руки и одарили их безграничной любовью. Кстати, именно сейчас в морозы им особенно тяжело, они остро нуждаются в человеке.

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