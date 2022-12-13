Королева полыньи: экстремалка из Коми планирует побить мировой рекорд во льдах среди женщин

Моржи Сыктывкара открыли сезон 2022-2023. Фото: личный архив героини публикации.

Красавица-моржиня Лара Гвардина вновь покорила сердца жителей Республики Коми. Она продемонстрировала потрясающие фотографии – в белом платье на фоне морозной красоты столичных просторов. Свой фотосет горожанка приурочила к свежим новостям: сыктывкарка готовится к покорению новых вершин – Лара хочет побить мировой рекорд среди женщин по нахождению в ледяной воде!

До мурашек!

«Неудача не сломит меня, если сильна моя решимость»: именно так позиционирует себя сыктывкарка Лара Гвардина, одна из любимых героинь «Комсомольской правды в Коми». Наша отважная землячка уже не раз удивляла читателя своим экстремальным увлечением. Вот уже четыре года подряд Лара занимается моржеванием. Жители столицы Коми, неспешно прогуливающиеся вдоль Сысолы, часто встречают зимой эту прекрасную спортивную рыжую женщину на берегу реки в одном лишь купальнике.

В белом на белом. Фото: Григорий ПИЛЬ

В этом году 43-летняя многодетная мама, а Лара воспитывает троих детей, двое из которых уже почти взрослые, планирует пробыть в ледяной проруби час и побить свой апрельский рекорд – тогда она просидела в полынье 36 минут. Ну и мировой заодно.

На днях Лариса представила снимки со снежной фотосессии в группе «Яморжиня», где сейчас проходит активное голосование за представительниц слабого пола со всей России, которых не пугает экстремальное зимнее плавание. И, конечно же, наша любительница острых ощущений получила множество восторженных откликов.

– Умеет Лариса удивлять до мурашек! – пишут поклонники-мужчины. – Красавица!

Сплошное восхищение! Фото: Григорий ПИЛЬ

– Королева зимы! Ларочка, как же ты похорошела с прошлого сезона, – искренне вторят им женщины. – И, видимо, не только прорубь поработала над твоими прекрасными формами.

Сыктывкарка честно признаётся, что купание в проруби в корне изменило всю её жизнь. Лара занимается не только моржеванием, но ещё бегом и волейболом. В этом году горожанка пошла учиться, получать новые знания.

В здоровое русло

– В прошлогоднем конкурсе «Яморжиня» я разделила первое место в номинации «Мисс Максимум» (наибольшее количество заплывов за сезон). В этом сезоне продолжаю двигаться к своей цели – нахождение в проруби более часа. Желаю всем конкурсанткам крепкого здоровья и хорошей зимы! – написала активистка Лара в группе «Яморжиня».

По словам собеседницы, моржовое движение очень популярно в городах нашей страны. Повсеместно проводятся соревнования, организуются мероприятия и выезды. Для многих любителей моржевание не только экстремальный вид спорта, но и способ поправить своё самочувствие. Однако, предупреждает Лара, подходить к ледяной воде и нырять нужно аккуратно и под чутким присмотром профессионалов, которые могут направить энтузиазм и энергию новичка в правильное и здоровое русло.

Здоровый образ жизни - самое главное. Фото: Григорий ПИЛЬ

Сама Лариса сейчас очень много тренируется и постепенно увеличивает время пребывания в проруби. При этом успевает работать и творить – сыктывкарка является руководителем небольшой швейной мастерской по пошиву и ремонту одежды и меховых изделий «Золотая лисица», а также воспитателем группы продлённого дня в частной школе семейного типа.

Кстати, белое платье для фотосета Лара сшила сама, в нём праздновала свадьбу старшая дочь сыктывкарки Валерия. Теперь же белоснежный наряд украсил и маму девушки. Пожелаем очаровательной сыктывкарской моржине удачи!

Будто Снежная королева обходит владения свои. Фото: Григорий ПИЛЬ

Поддержим нашу землячку!

Поддержать Лару Гвардину в российском конкурсе дерзкой красоты и силы духа «Снежных королев» можете и вы, лайкнув запись в группе «Яморжиня» в Вконтакте. Конкурс проводится с 10 ноября 2022 года по 1 апреля 2023 года.

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