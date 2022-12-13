Температура воздуха в Коми упадет до -39°С

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Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 13 декабря. По предоставленным данным, в республике ожидаются метели и понижение температуры до -39°С. Также в регионе сохранятся гололедно-изморозевые отложения.

Средняя скорость ветра составит 4-9 м/с, днем в отдельных районах порывы будут до 14 м/с. Температура ночью в южных районах -9...-14, при прояснении -18...-23, днем -4...-9°С. В северных и центральных – ночью -26...-31, при прояснении -34...-39, днем -11...-16, местами -22...-26°С.

В Сыктывкаре 13 декабря пообещали облачную погоду, ветер от 5 до 10 м/с, температуру воздуха ночью -16...-18, днем -6...-8°С.

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