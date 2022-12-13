Спасти «Дугласа»: из болот Коми энтузиасты вытащили самолёт прошлого века

Рухнувший самолет, затерянный в болотах Коми, в прямом смысле откопали квадроциклисты Сыктывкара. Фото: личный архив героя интервью.

В далёком 1947 году в лесах Коми совершил аварийную посадку (может, даже рухнул!) большой двухмоторный самолёт марки «Дуглас». История умалчивает, почему случилась катастрофа. В наше время останки судна в Сыктывдинском районе нашли местные жители. Спустя 75 лет, этой осенью, члены сыктывкарского квадроклуба «Сусанин» вытащили из болота заржавевшие части самолёта. О том, как проходила непростая экспедиция и что дальше будет с «Дугласом», рассказал руководитель клуба Андрей Глушков.

– Андрей, как вы узнали об обломках «Дугласа»?

– В 2020 году на нашу группу «Сусанин» в соцсетях вышел молодой человек Максим Попов, который предложил нам съездить к обломкам разбившегося самолёта. Экспедиция организовалась далеко не сразу. Мы покопались в интернете, поискали информацию об аварии и поняли: нам это очень интересно. Спустя год мы снова связались с Максимом и попросили координаты – это примерно 80 км от Сыктывкара в сторону Архангельской области – близ посёлка Мандач. Он их озвучил, а мы собрали группу и поехали. Найти место крушения удалось не сразу, но как только обнаружили останки, один из лидеров нашей группы Евгений Беляев организовал ещё команду на четырёх квадроциклах и добрался до нужной точки.

Андрей Глушков рассказал, как прошла непростая экспедиция по вызволению из болотного плена самолета. Фото: личный архив.

– Каким выдался путь к разбившемуся самолету?

– Вы представьте себе бескрайние болота, как в фильме «А зори здесь тихие». Они практически непроходимые. Зато в прошлом году мы смогли точно найти место обломков самолёта. Чтобы попробовать вытащить детали «Дугласа», ребята на квадроциклах воспользовались лебёдками. Правда, тогда – в прошлом году, мощности механизмов не хватило. А осенью этого года всё прошло более успешно, так как нашей экспедиции предшествовала серьёзная подготовка с детальной проработкой ключевых моментов: когда стартовать, как, чем и на чём вытаскивать обломки, сколько людей и техники нам понадобится для поездки и так далее.

Вытаскивали лебёдками.

Ближе к назначенной дате всё было готово. С ребятами мы разделились на две команды – на машинах, везя на прицепах квадроцикл и вездеход, и на квадроциклах. Машины двигались по лесовозным дорогам, квадроциклы – по бездорожью, более коротким маршрутом. Встретились мы в назначенном месте примерно в одно время, чтобы организованно приступить к освобождению «Дугласа» из болотного плена.

– Кроме членов клуба, присоединились ли ещё к вам энтузиасты?

– Все члены клуба знают: чем меньше квадроциклов, тем выше скорость. Поэтому эту поездку мы особо не афишировали и не привлекали людей. Тем не менее, новости об обломках самолёта заинтересовала очень много наших единомышленников. И к нам присоединился новичок. В экспедиции принимали участие 13 человек.

Целый самолет в болотах. С 1947 года. Удивительно!

– Сколько всего поехало квадроциклов?

– Девять. Для экспедиции это очень много. Караван транспортных средств растягивает по дороге, обязательно кто-то застревает, барахлит, поэтому скорость передвижения падает. К примеру, новичок, который присоединился к нам, проявил себя очень достойно, но техника подкачала. Квадроцикл, на котором он ехал, пришлось оставить. К счастью, мы всегда оставались на связи. Первая группа прибыла на место назначения на два часа раньше второй, которой пришлось задержаться в пути из-за мелких поломок и жёсткого бездорожья. Все вместе мы приступили к подъёму самолёта.

– Как и что вам удалось вытащить из болота?

– Чтобы обнаружить детали самолёта, мы использовали металлоискатель. Часть деталей естественно растащили на цветмет, но кое-что осталось. С помощью одного квадроцикла и вездехода Argo и их мощных лебёдок мы смогли достать из болотной топи двигатель, оба шасси, одно из которых оказалось в довольно хорошем состоянии, основания для винта, опорную лыжу и массу разных обломков в части фюзеляжа и части управления самолётом. Очистили их от воды и тины.

– Что ещё осталось под водой?

– По словам местных очевидцев, самолёт был когда-то целым. Конечно же, много обломков захоронилось в болоте, захоронившем множество тайн. Чтобы их вытащить, нужно водолазное оборудование и подходящая погода для проведения операции. То, что мы вытащили, не требовало специальной аппаратуры.

– Какой примерный вес вашей «добычи»?

– Около тонны. Обломки мы вывезли и сложили в сухой местности в лесу. Для того чтобы забрать всё это добро, необходима специальная техника для габаритного груза.

Подготовка к экспедиции длилась два года.

– Какие у вас сложились впечатления после поездки?

– Мы все остались довольны – получили массу эмоций. Участие в такой экспедиции доставило особое удовольствие, потому что по жизни мы – авантюристы, квадроманьяки, которые любят приключения. В этой экспедиции, конечно, у нас были трудности, мы потратили много времени на дорогу и освобождение обломков, но всё окончилось благополучно. Никто не заболел и, самое главное, не получил травм. Если найдутся ещё истории о каких-нибудь интересных артефактах в труднодоступных местах, то мы обязательно займёмся их поисками и всем расскажем об этом.

– Что вы сделаете с самолётом, когда заберёте его из леса?

– Чтобы вывезти обломки с труднодоступной местности, нужна добротная дорога, плотный снежный покров, чтобы не опасаться, что сможем где-то застрять. Пока снега ещё недостаточно. Про дальнейшую судьбу найденных обломков точно сказать не могу. Но если бы у нашего клуба имелось своё помещение, то мы бы сделали его интересным и креативным: например, будто из стены здания торчит самолёт (улыбается). Мы как раз нашли основную часть винта, мотор и шасси – как раз подходит.

Экспедиция была сложной.

Наша справка

Сообщество любителей квадроциклетного драйва, приключений и путешествий «Сусанин» существует с 2016 года. Цель группы – собрать команду единомышленников, готовых рассекать не только вокруг Сыктывкара, но и совершать многодневные походы, открывать новые места и путешествовать по неизведанным маршрутам. Группа «Сусаниных» в Вконтакте: vk.com/atv_club_susanin.

Рухнувший самолет, затерянный в болотах Коми, в прямом смысле откопали квадроциклисты Сыктывкара. Фото: личный архив героя интервью.

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