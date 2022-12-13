Объехавшего всю Россию путешественника в Сыктывкаре удивила многострадальная набережная и коми язык в магазинах

Фото: с личной страницы Романа Юрочкина

Опытный путешественник Роман Юрочкин, объехавший всю Россию, посетил и Сыктывкар. Столица Коми его впечатлила, турист рассказал об этом в своём интервью ИА «Мой Сыктывкар».

Роман Юрочкин возвращался из Нарьян-Мара, оказался в Сыктывкаре проездом, это ближайшем по пути городе. Пару дней, пока турист находился в нашей столице, он общался с местными путешественниками.

Фото: с личной страницы Романа Юрочкина

Ему же была интересна оригинальная архитектура, поразило резонансное смешение стилей, где деревянные бараки сменяют современные дома. Не простые коробки, а оригинальные, зачастую красивые здания.

Ещё изюминкой стал перевод вывесок в магазинах коми язык. Мужчина считает, что другим национальным республикам было бы неплохо перенять подобный опыт.

Ещё один плюс – это близость аэропорта с центром столицы. Ведь путешественник летает по России довольно много, и чаще до самого города приходится больше часа, а здесь можно просто пройтись пешком.

Единственное, что оставило неоднозначные впечатления – наша многострадальная набережная, она оставила странное ощущение. Хоть парковая зона и была интересна, саму набережную турист сравнил с пустынным полем – не хватило зеленых насаждений, скамеек или смотровой зоны, откуда можно было бы наблюдать за северным сиянием по вечерам.

Отметим, что благоустроить набережную хотят чиновники, однако сроки сдвигаются с 2017 года уже не в первый раз, сейчас планируется оформить набережную в 2023-2024 годы.

Роман рассказал, что любит кушать различные штуки там, где они выросли и созрели. Ел апельсины в Турции, бананы, манго и папайю в Таиланде, а мандарины в Абхазии. В Нарьян-Маре кушал морошку. А в Сыктывкаре – родине «Додо Пиццы», посетил пиццерию этой известной сети.

Фото: с личной страницы Романа Юрочкина

Посещение столицы Коми – маленькая победа туриста – ведь наша республика стала крайней точкой, теперь он посетил все регионы Российской Федерации.

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