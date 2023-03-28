В Коми пообещали снегопады и понижение температуры до -16 градусов

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В Коми 28 марта пообещали переменную облачность, снегопады, мокрый снег и понижение температуры до -16 градусов. Прогноз передали синоптики ЦГМС региона.

По предоставленным данным, в республике ожидается северо-западный ветер от 5 до 10 м/с. Температура днем упадет до -5...-10, местами 0...-5, на крайнем северо-востоке -11...-16°С.

В Троицко-Печорском районе и в южной части спрогнозировали облачную погоду, сильный мокрый снег и ветер от 6 до 11 м/с. Температура воздуха днем -3...+2°С.

В Сыктывкаре пройдет сильный снег, ожидается северный ветер от 6 до 11 м/с, а также температуру от 0 до -2 градусов.

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