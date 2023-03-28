В сыктывкарском конном центре «Аврора» родились две карликовых овечки

Фото: Наталья Денисова.

В сыктывкарском конноспортивном центре «Аврора» появились новорожденные овечки. Сюрприз ждал от карликовой овечки Мары, она родила двух очаровательных малышей – мальчика и девочку.

– Чёрный мальчик и белая девочка пришли в этот мир хмурым весенним днем, чтобы сделать его чуточку ярче, – рассказала директор «Авроры» Наталья Денисова.

К посту Наталья Денисова приложила милые фотографии овечек – беленького и черненького с белой шляпкой малыша. На видео видно, что девочка более шустрая и с хорошим аппетитом – она уплетала сено вместе со своей мамочкой, а мальчишка спокойно лежал рядышком.

Фото: Наталья Денисова

Кстати, в том году в марте, карликовая камерунская козочка Марджана подарила хозяйству долгожданных девочек. Ранее она два раза «приносила» по одному мальчику, а для разведения очень нужны были девочки.

Напомним, почти два года назад про «Аврору» говорили и в России, и за рубежом, все обсуждали рождение в нём необычного жеребца-далматинца Ижмарина, который переехал жить во Владимирскую область.

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