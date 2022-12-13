МегаФон первым запустил облачный офис на базе отечественного ПО

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МегаФон первым предложил своим корпоративным клиентам отечественную альтернативу иностранному ПО на базе продуктов МойОфис. Теперь в «МегаФон Облаке» доступны решения для коммуникаций и работы с различными типами документов, в том числе текстами и таблицами, а также корпоративная почта.

Продукт доступен по подписке (SaaS) и подходит как крупному бизнесу, так и небольшим компаниям. Подключение к платформе занимает не более одного дня, при этом компания не несет затрат на установку и развертывание системы. С помощью решений МойОфис можно создавать и совместно редактировать документы в режиме реального времени с любого устройства, на любой ОС и из любой точки мира.

«После ухода с рынка иностранных вендоров многие компании остались без привычных базовых офисных программ и начали искать отечественные аналоги. При этом бизнес не готов тратить дополнительные серверные ресурсы и отдает предпочтение использованию гибридных или полностью облачных решений, спрос на которые растет кратно. В партнерстве с компанией МойОфис мы предоставляем клиентам доступ к привычным и удобным офисным инструментам в «МегаФон Облаке». Облачная модель сокращает расходы на организацию рабочего места и сохраняет эффективность бизнес-процессов, что делает ее доступной для среднего и малого бизнеса», - говорит Александр Осипов, директор по облачным платформам и инфраструктурным решениям МегаФона.

«Мы стремимся сделать наши решения доступными для организаций и бизнеса любых размеров и любого уровня технического оснащения, поэтому помимо классического реселлерского канала активно развиваем модель SaaS. Доступ к безопасному и современному офисному ПО по подписке снижает инфраструктурные затраты заказчиков, а также позволяет быстро организовать удаленную совместную работу с документами и повысить эффективность работы до 30%», – прокомментировал Александр Иванников, коммерческий директор МойОфис.

В зависимости от потребностей пользователи могут выбрать подходящий пакет услуг на сайте: «Почта» – работа с электронными письмами и управление корпоративной почтовой системой, «Офисные приложения» - хранение файлов и совместная работа с документами онлайн, «Профессиональный» - комплекс приложений для общения и совместной работы с документами офлайн и онлайн.

Российские офисные решения МойОфис размещены в «МегаФон Облаке», надежность и безопасность которого подтверждена аттестацией по наивысшему уровню защищенности персональных данных УЗ-1 и наивысшему требованию по информационной безопасности К1, предъявляемых к государственным информационным системам. Это позволяет использовать продукт как крупным коммерческим компаниям, так и государственным заказчикам.