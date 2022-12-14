В Коми ослабнут морозы до -32°С и ожидается замерзающий дождь

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 14 декабря. В Коми пообещали снегопады и замерзающий снег. Температура воздуха максимально опустится до -32°С.

По информации метеорологов, в регионе сохранится гололедно-изморозевое отложение. Скорость ветра составит в среднем 6-11 м/с, порывы будут достигать 15-17 м/с. Температура воздуха в южных и центральных районах составит -8...-13, на севере температура опустится до -27...-32.

В Сыктывкаре ожидается гололед, ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -10...-12, днем -8...-10°С.

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