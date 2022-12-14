«Слой льда на окнах и шкафа»: замерзающих жителей Вуктыла показали на федеральном канале

скрин видео

Коми опять засветилась на федеральном канале, и вновь не с лучшей стороны.

Совсем недавно на России 24 рассказали о многодетной матери-одиночке, которая живёт в доме-трухе на Быковского, 16, где температура не превышает 13 градусов тепла, так теперь новости подоспели с Вуктыла на Первом канале.

Сколько бы не было градусов на улице, у жителей маленького городка в квартирах только не намного теплее. Жалобы сыплются уже несколько месяцев, а когда приезжает комиссия, в домах резко становится тепло. Ситуацией заинтересовались следователи.

Слой льда на окнах и шкафах, обледенелые батареи: в таких интерьерах приходится существовать сейчас жителям Вуктыла.

- Газ с 6 утра горит, отключается-включается, отключаем, так как дышать тяжело. Батареи холодные абсолютно. И это длится с декабря, - жалуется жительница Вуктыла.

В некоторых квартирах столбик термометра внутри дома опускался за февраль ниже 11 градусов.

Напомним, в том году о Вуктыле уже трубили с каждого утюга. Ситуация была катастрофическая – в 30-градусный мороз вуктыльцы остались без отопления. Тогда прокуратура Коми инициировала уголовное преследование лиц, допустивших срыв отопительного сезона в Вуктыле. Когда в газодающем городке, наконец, вернули тепло в квартиры, а нормального отопления там не было два месяца, люди замерзали и круглосуточно пользовались газовыми горелками, всё равно люди сообщали о сбоях, а большая часть вуктыльцев уже годами проживает без нормального горячего водоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Стены в плесени, у подъезда валяются шприцы»: в Коми многодетная семья замерзает в собственной квартире

В Эжве в аварийном доме замерзает мать-одиночка и трое её детей (подробности)