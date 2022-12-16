За сутки в Коми 55 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на пятницу, 16 декабря, в Коми зафиксировали 55 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 192 016 случаев заболевания коронавирусом. За сутки в республике выздоровели 55 человек. За все время удалось вылечить 187 864 пациента. За последние сутки не скончался ни один больной коронавирусом. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 3 248 смертельных случаев среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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