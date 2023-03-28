«Не пиши мне»: экс-зампред правительства Коми расстался со своей звездной женой

Фото из личного архива героев публикации

Бывший первый зампредседатель правительства Коми Игорь Булатов расстался со своей женой и моделью Викторией Лопыревой. Слухи о разрыве пары ходили уже давно, теперь же стало ясно: политик и бизнесмен свободен.

Сами Булатов и Лопырева никак не комментируют происходящее, лишь Виктория дает намеки подписчикам, что больше не замужем.

«Пока-пока, 2022. Даже не пиши мне», - написала в соцсетях звезда, обращаясь то ли к бывшему, то ли действительно к минувшему году.

Недавно Булатова заметили на дне рождения их сына Марка Лионеля, в начале февраля ему исполнилось 4 года. Как рассказали очевидцы, Виктория и Игорь держались отдельно друг от друга.

В Сети также появилась информация, что бизнесмен не скрывает, что он свободен и открыт для новых отношений. Telegram-канал «Антиглянец» написал, что Булатов открывает для себя мир новых женщин и не скрывает, что расстался с Лопырёвой. Отмечается, что модель, которая перебралась в Дубай, тоже не скучает.

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