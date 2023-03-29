Испытано на себе: как одно семейство в Сыктывкаре квартиру «кликало»

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Жить на Севере порой ой как непросто, поэтому когда зима в родной Ухте нещадно затянулась, мне захотелось куда-то, где хоть чуточку теплее. Ну или хотя бы туда, откуда легче улететь в такие края. И не разово скататься захотелось, а полноценно осесть. Вместе с мужем, фикусом и кошкой. Решено, переезжаем жить в столицу нашей Республики Коми – город Сыктывкар.

Квартирный вопрос

В Сыктывкаре родня ближе, природа краше, а уличный термометр хоть немного, да милостивее. Но прежде чем упаковать чемоданы, наша ячейка общества озадачилась вопросом будущего места жительства. Ухтинскую квартиру на семейном совете было решено оставить, поэтому выбор стал очевиден — квартиру в Сыктывкаре берём в ипотеку. Слово из четырёх слогов, которым пугают на выходе из ЗАГСа каждую свеженькую чету, нас не страшит. Да и оформить такой кредит теперь не так сложно.

Для начала решили промониторить ипотечные ставки. Друзья, буквально месяц назад оформившие жилищный кредит, подсказали: самый простой и информативный сервис такого рода — Домклик от Сбера. И правда, тут только кошка с фикусом бы не разобрались: кроме обширной базы квартир, на Домклик есть все данные по всем ипотечным программам Сбера: и льготным, и базовым, и на первичку, и на вторичку… Также сервис имеет просто отменный ипотечный калькулятор.

Шикарное предложение с семейной ипотекой пролетело мимо нас. Детей пока нет. А между прочим, там весьма «вкусные» ставки — в Сбере от 5,5% (это для тех, кто интересуется квартирами, а на строительство дома — и того меньше).

В любом случае и наш процент нас не испугал: от 7,7%. Такую ставку на новострой в Сбере можно получить по ипотеке с господдержкой. Условия достаточно просты: требований к семейному положению и наличию детей нет, первоначальный взнос — от 15%, максимальный срок и сумма — 30 лет и 6 миллионов рублей. Правда, есть нюанс — с января 2023-го года такую ипотеку можно получить единожды в жизни. Ну ничего, у нас еще «Семейная» в запасе…

Фото: Иван МАКЕЕВ

Важный плюс поисков жилья на Домклик — возможность самому «рулить» ставкой. Во-первых, снизить ее, по сравнению с базовым уровнем, помогают разные полезные опции. Например, электронная регистрация новой собственности «минусует» сразу 0,3% — за все годы выплат это сохранит очень неплохую сумму. А во-вторых, даже если берешь заем со льготными «процентами», можно сделать их еще ниже. Для этого есть услуга «Своя ставка»: платишь определенную сумму при оформлении ипотеки — и снижаешь ставку на все годы выплат. Хочешь на полпроцента, хочешь — на пять. Подробнее о том, как это работает, можно прочитать здесь.

Во вторичке всё готово

Для себя мы присмотрели ипотеку с господдержкой, которая «только про новостройки». Но на всякий случай, да еще держа в голове эту самую опцию «Своя ставка», решили прошерстить еще и рынок вторички.

На Домклик — всё как я люблю: широкий выбор квартир с описанием и фоточками. Вторичку, как отмечают риелторы, чаще выбирают те, кому нужно приобрести жилье, чтобы заехать на следующий день после оформления сделки.

Меня привлекает мысль о двушке: пора-таки расширяться. Домклик тут же предлагает мне 703 варианта в Сыктывкаре. Сложный выбор! Иду за советом к знакомому риелтору. Виктор Хохлов сразу отмечает: ликвидная двушка в современном доме из кирпича обойдется нашей чете в 6 – 8 млн рублей. Окей, посчитаем! Где наш калькулятор?

Источник: Домклик

Домклик за пару секунд выдаёт расклад по цифрам и платежам. Если брать ипотеку на 30 лет (это только выглядит страшно, а на деле большинство россиян возвращают кредит за 4 – 5 лет), если понадеяться найти квартиру ровно за шесть миллионов, если взять в расчет первоначальный взнос в 1,2 миллиона рублей… Ежемесячный платеж за квартиру моей мечты, при минимальной для вторички ставке 10,9%, составит 45 тысяч рублей с «копейками».

Но! Такую квартиру можно посмотреть и пощупать, а также познакомиться с потенциальными соседями. Если выбрать жильё с отделкой под свой вкус, то на ремонт можно не тратиться. Да и инфраструктура в районах, где предлагают обжитые квартиры, более развита. И все же, хочется платеж поменьше. Но для этого нужно еще подкопить: либо на увеличение первоначального взноса, либо на ту самую услугу «Своя ставка».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новострой — в доску свой!

- Не забывай, дорогуша, Сыктывкар, хоть и не миллионник, но все же центр региона, так что активно застраивается, - напоминает мне риелтор Витя. И правда, только за последние 5 – 10 лет тут, как грибы после дождя, выросли десятки монолитов и новых красивых высоток.

Домклик тут же предложил 77 вариантов сыктывкарских двухкомнатных квартир, часть из которых — от застройщика. Огромный плюс новостроя — цена. Двушка со ставкой господдержки в 7,7%, посчитал мне калькулятор, выйдет семье в 20,5 тысячи в месяц. И сам Домклик подскажет, как найти квартиру в новостройке со скидкой.

В будущих ЖК обещают современные детские площадки во дворах (однажды точно пригодится!) и, что очень актуально в последние десятилетия, большое количество парковочных мест. Несколько жилых комплексов, готовящихся к сдаче в 2023-м году, запланировали торговые точки прямо в доме — то есть проблемы, куда идти за хлебом, точно не возникнет. Понятное дело, что ремонт в «коробке» займёт немало времени и денег, зато его можно будет сделать на свой вкус до мельчайших деталей.

Источник: Домклик

Из минусов — ожидание. К счастью, мы можем скоротать его в собственной квартире в Ухте — придет же и туда когда-нибудь тепло! — а не в съемном жилье. Зато будет время подкопить на ремонт и мебель, без спешки упаковаться в коробки. Снарядить в дорогу мужа, посадить в переноску кошку, обмотать газетой фикус. И встречай нас, Сыктывкар!

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