Заболеваемость коронавирусом в Коми продолжает расти

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В Коми число заражений коронавирусом продолжает расти. Суточный прирост инфицированных составил 87 человек, за все время пандемии ковид был обнаружен у 197 267 пациентов.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 84 случая и достиг 193 170. В то же время госпитализация потребовалась 12 пациентам.

Новых смертей за сутки подтверждено не было. Показатель летальности составляет, по состоянию на 28 марта, 3 268 человек.

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