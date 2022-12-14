«Ему было всего 14 лет»: трагическая гибель настигла школьника из Коми

Фото из личного архива

Город Микунь потрясла смерть 14-летнего Виктора (имя изменено, — прим. ред.). Подросток был обнаружен мертвым два дня назад, 12 декабря. Его тело без признаков жизни нашли близкие.

Как стало известно «КП-Коми», мальчик ушел из жизни добровольно из-за личных проблем. Столь ранняя смерть Виктора стала ударом для его семьи. Мама подростка и его родственники задаются вопросом, почему их мальчик так поступил. Одноклассники и друзья Виктора также не могу прийти в себя после трагических новостей и выражают слова поддержки его семье.

— Витя, как же так? Ты очень рано ушел, тебе ведь всего 14 лет… Не могу поверить. Братишка, я буду скучать по тебе, — попрощался с погибшим другом Максим.

Мальчика похоронят в родном городе. Семья ребенка отказалась от помощи в организации прощальной церемонии и попросила не присылать деньги на какие-либо указанные номера в Сети.

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