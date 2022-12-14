В Коми COVID-19 за сутки побороло в два раза больше людей, чем заразилось

Фото: архив "КП"
В Коми число заражений коронавирусом выросло на 63 новых случая. Об этом свидетельствуют данные оперштаба России.
Всего в республике насчитывается 191 903 официально подтвержденных факта заболевания ковидом, 187 689 из которых закончились выздоровлением пациентов (+122), а 3 247 - смертью.
Госпитализация потребовалась еще 10 инфицированным. Им оказывается медицинская помощь в условиях стационара.
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