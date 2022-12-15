Показатель смертности от коронавируса в Коми вырос впервые с 6 декабря

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В Коми число заражений ковидом увеличилось еще на 58 фактов, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. По состоянию на 15 декабря 2022 года, в республике официально был подтвержден 191 961 случай заболевания коронавирусом.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 123 и достиг 187 812 человек. В то же время из-за осложнений, вызванных ковидом, медицинская помощь в условиях стационара понадобилась 18 жителям Коми.

Почти за три года пандемии жертвами вируса официально признаны 3 248 человек, что на одного умершего больше, чем было сутками ранее. Показатель смертности обновился впервые за 11 дней.

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