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Здоровье29 марта 2023 8:13

Число заражений коронавирусом в Коми за сутки выросло на 83 новых случая

Озвучены актуальные данные на 29 марта 2023 года
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми зарегистрирован 197 350-й случай заражения ковидом. Об этом сообщает на сайте федерального штаба по борьбе с инфекцией.

По состоянию на 29 марта, в республике обнаружено еще 83 факта заболевания. В то же время с медицинского учета были сняты 97 человек, а семь - попали на больничные койки. Показатель выздоровления за все время пандемии достиг отметки в 193 268 человек.

Жертвами вируса стали 3 268 жителей Коми. Новых летальных исходов за сутки отмечено не было.

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