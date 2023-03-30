Сеть дистрибуции МегаФона выросла до 550 пунктов подключения

Фото предоставлено компанией "МегаФон"

В Республике Коми увеличилось число пунктов продаж, где можно приобрести сим-карты МегаФона и Yota. За последние полгода оператор открыл более 170 новых мест подключения и расширил сеть дистрибуции в 1,5 раза. Большая часть из них открылась в отдаленных районах региона.

Благодаря масштабной программе развития альтернативных каналов продаж открылось около 50 пунктов подключения в Ижемском, Печорском и Удорском районах. Также увеличилась сеть дистрибуции в Воркуте, Усинске, Ухте и близлежащих населенных пунктах – сим-карты с саморегистрацией можно приобрести в более чем 70 локациях в Усинске, Ухте и близлежащих населенных пунктах. Всего в регионе уже работает 550 пунктов подключения.

Для открытия новых точек оператор выбирает магазины, расположенные в шаговой доступности и хорошо известные местным жителям. Такой подход позволяет сэкономить время клиентов и приобретать сим-карту вместе с покупкой продуктов и необходимых товаров. При этом подключиться к сети можно самостоятельно в удобное время.

«Мы делаем акцент на развитии пунктов продаж в удаленных районах и небольших населенных пунктах, чтобы можно было приобрести сим-карту, не выезжая за пределы своего населенного пункта. Жители региона положительно оценили такой формат: магазины находятся в шаговой доступности, а подключиться к сети можно самостоятельно за 5-10 минут», - отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

Активация комплекта подключения сим-карты с саморегистрацией возможна в любом месте. Заключение договора с оператором производится дистанционно, через мобильное приложение МегаФона с использованием учетной записи на «Госуслугах» и сервиса «Госключ». Абонент может выбрать любой из действующих тарифных планов, а также перейти из другой мобильной сети в МегаФон с сохранением своего абонентского номера.

Заказать сим-карту с саморегистрацией можно даже не выходя из дома – услуга доступна в интернет-магазине МегаФона и на маркетплейсах Wildberries и Ozon.