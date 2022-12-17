Сильный ветер и гололед ожидают жителей Коми 17 декабря

Фото: pxhere.com

В Коми в субботу, 17 декабря, ожидаются опасные погодные явления. По данным республиканских синоптиков, в некоторых районах Коми сохранится сильный гололед, а по всему региону прогнозируется сильный ветер, порывы которого будут достигать 11 м/с.

Температура же воздуха будет -7…-12 градусов и днём, и ночью. Лишь при прояснении ночью столбик термометра опустится до -17 градусов.

— В субботу, 17 декабря, будет облачно с прояснениями. Небольшой, ночью местами умеренный снег. В отдельных районах гололедно-изморозевое отложение. Ветер ЮЗ, З 6-11 м/с. Температура ночью и днем -7...-12, ночью при прояснении -12...-17, — предоставили свой прогноз метеорологи.

Существенно погода не поменяется и 18 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Зайцы с моркодубинками и Снегурочка Любовь Успенская»: в Троицко-Печорске создали особенную новогоднюю атмосферу (подробности)