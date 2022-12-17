Стало известно, когда выпускники Коми напишут ЕГЭ в 2023 году

Фото: архив "КП"

Опубликован график ЕГЭ на 2023 год. Соответствующее расписание утвердили Минпросвещения и Рособрнадзор.

Согласно документу, основной период экзаменов пройдёт с 26 мая по 20 июня. Первыми, кто сядет за экзаменационные бланки, будут выпускники, сдающие географию, литературу и химию, последними — желающие сдать информатику.

Далее мы публикуем полное расписание ЕГЭ на 2023:

26 мая - география, литература, химия;

29 мая - русский язык;

1 июня - математика (базовая и профильная);

5 июня - история, физика;

8 июня - обществознание;

13 июня - иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16,17 июня - иностранные языки (раздел «Говорение»);

19, 20 июня - информатика.

Досрочный период для выпускников прошлых лет начнется 20 марта и завершится 1 июля.

Резервные сроки для разных категорий - с 12 апреля по 19 сентября.

Для учащихся колледжей и тех, кто учится за рубежом, экзамены могут по желанию проводиться досрочно, с 20 марта по 10 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выпускников Коми ждут изменения в ЕГЭ (подробности)