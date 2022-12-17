В Коми стал снижаться суточный прирост зараженных ковидом

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В Коми увеличилось число заболеваний коронавирусом. Согласно оперативными данным, в республике еще 53 человека получили положительный результат ПЦР-теста. Всего в регионе было диагностировано 192 069 случаев заражения.

Отмечается, что из общего числа инфицированных 188 011 пациентов успешно побороли болезнь. Показатель выздоровления вырос за минувшие 24 сама на 147. В то же время шесть зараженных попали в больницы.

Официально за годы пандемии было подтверждено 3 248 летальных исходов в результате заражения. Показатель смертности за сутки не изменился.

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