В Сыктывкаре презентовали виртуальную галерею к 10-летию проекта «Клюква»

Сайт имеет сложную структуру с огромной базой оцифрованных работ за 10 лет работы проекта. Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

В Центре культурных инициатив «Югор» прошла презентация сайта, созданного в рамках грантового проекта «Виртуальная галерея к 10-летию пленэра визуальных искусств «Клюква».

Как рассказали организаторы встречи, над созданием сайта работал медиахудожник Андрей Головин (Санкт-Петербург) и команда различных специалистов. Сайт имеет сложную структуру с огромной базой оцифрованных работ за 10 лет работы проекта. Андрей отметил, что в настоящее время сайт дорабатывается, тестируется. По его словам, сайт будет работать как приложение. Помимо галереи и информации о проектах, на сайте есть интерактивная карта с локациями. Карта является некой отправной точкой откуда посетитель сайта может узнать информацию о месте прохождения пленэра, а также получить информацию о достопримечательностях. Так, например, возможности камеры 360 позволили показать экспозиции музеев Ижмы и Усть-Цильмы.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Кроме фотографий на сайте, в отдельном разделе размещены 3D объекты – в основном скульптуры и артефакты. Помимо этого, на сайте расположены еще четыре отдела. На «Главной» предлагается «побывать» в тех локациях, в которых проходил пленэр «Клюква». Информацию о проекте можно получить в одноименном отделе. Там описано, кто является куратором «Клюквы», кто принимает участие в пленэре, выставочное пространство проекта, посещенные места. В отделе «Контакты» дан адрес электронной почты «Клюквы», почтовый индекс и адрес. Также там можно написать сообщение, оставив свой e-mail. В «Участниках» мы можем видеть фотографии и имена художников, которые участвовали в творческих экспедициях.

Фото: Маргарита ВЕНЦКОВСКАЯ

Куратор проекта Анжела Разманова отметила, что сайт будет постоянно дополняться работами и публикациями. Это не просто архив, а живая структура проекта «Клюква». Одной из особенностей сайта является то, что посетители при желании могут читать информацию на коми языке.

Сайт будет дорабатываться до конца года. В перспективе планируется добавлять новости о художниках и новых выставках.

Справка КП

Пленэр «Клюква» уже 10 лет объединяет интересных художников из разных регионов РФ. Идея исследования и создания образа места через различные медиа отличает этот проект от многих классических пленэров. Теперь виртуальная галерея позволит зрителю вновь встретиться с работами авторов и почувствовать атмосферу пленэра.

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