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Общество18 декабря 2022 5:00

В Коми пообещали одновременно изморозь и туманы

Синоптики поделились прогнозом на 18 декабря
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 18 декабря. По предоставленным данным, в Коми пообещали туман, изморозь и умеренный снег. Максимально температура воздуха упадет до -22°С.

По информации метеорологов, скорость ветра будет достигать 8-13 м/с. Ночью и днем температура составит -8...-13, местами -17...-22°С.

В Сыктывкаре пообещали облачную погоду и небольшой снег. Скорость ветра максимально будет достигать 4-9 м/с. Температура ночью -13...-15, днем -11...-13°С.

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