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Общество19 декабря 2022 4:15

В Коми 19 декабря пообещали 30-градусные морозы

Синоптики рассказали о погоде на понедельник
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Синоптики ЦГМС рассказали о погоде на понедельник, 19 декабря. По предоставленным данным, в Коми ожидается туман, небольшой снег и понижение температуры до -30С. Также пообещали гололед и изморозь.

Метеорологи сообщили, что погода будет облачной. Ветер будет переменный, максимально порывы достигнут 5-10 м/с. Температура ночью и днем -18...-23, при прояснении -25...-30, в отдельных южных районах -11...-16°С.

В Сыктывкаре пообещали ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью и днем -13...-15, к вечеру понижение до -19...-21°С.

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