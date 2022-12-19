«ПАПА»: в столице Коми откроется выставка тракториста-фотографа из Приуральского

Афиша фотовыставки культурного пространства «Револьт-Центр». Фото: из семейного архива семьи Микляевых

В августе мы с редакцией «Комсомольской правды – Коми» открыли миру уникального фотографа из северной глубинки – посёлка Приуральского Троицко-Печорского района Коми – Николая Микляева. Сейчас же в культурном пространстве «Револьт-Центр» будет презентована выставка работ фотохудожника «ПАПА» из архива семьи Микляевых. Открытие проекта состоится 23 декабря в 19:00.

«ПАПА» – выставка продемонстрирует удивительную фотоисторию семьи и дома Николая Микляева. Вы окунетесь в жизнь сельской глубинки Коми конца 70-х начала 80-х годов, – написали кураторы выставки.

Напомним, в удалённое от городской суеты место молодой Николай Микляев приехал из Ленинграда. Столичного парня бесконечно впечатлила сельская жизнь, он смотрел на неё другими глазами, не как местные – он повсюду видел невероятную художественную красоту.

Тракторист как-то по-особенному любил жизнь, а ещё больше – жену и трёх дочерей. Его девочки стали главными моделями в фотомгновениях мастера. Детская искренность, совместный отдых на природе, ежедневная рабочая рутина профессионально проявлялись на бумаге. Чёткие линии и случайные неслучайные сюжеты. В архиве семьи – огромное количество кадров, связанных с семейным бытом и кормилицей-рекой.

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