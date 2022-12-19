По городу Микунь ходит самовыгульный упитанный хряк

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Кого только не увидишь в Коми, зверей, гуляющих по улицам сёл и городов, на трассах: устрашающие волки, медведи и лоси, курицы и хряки… Да-да, в Микуне замечен бродящий у зданий огромный упитанный свин.

Его засняли местные жители засняли на видео. На нём видно, что животное разгуливало в районе рынка как по своему хлеву и совсем не боялось людей. Более того, крупный бекончик чуть не помял своим пятачком автомобиль у оператора! Видимо, не по свиньим правилам припарковался молодой человек.

Коллегам ИА «Комиинформа» сообщили, что в последний раз героя видеоролика видели в районе шашлычной.

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