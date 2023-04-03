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Общество3 апреля 2023 4:15

В Коми пообещали резкие скачки температуры

Синоптики рассказали о погоде на 3 апреля
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Коми 3 апреля пообещали небольшой снег, ветер до 10 м/с северного направления и резкие скачки температуры от -17 до +6 градусов. Прогноз погоды передали в ЦГМС региона.

По предоставленным данным, ожидается облачность с прояснениями и небольшим снегом. Скорость ветра составит от 5 до 10 м/с. Если ночью температура воздуха опустится до -12...-17, то днем она составит +1...+6°С.

В Сыктывкаре 3 апреля пообещали мокрый снег с дождем, восточный ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью -1...+1, днем +4...+6°С.

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