В Коми зарегистрирован наименьший суточный прирост зараженных COVID-19 за последний месяц

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В Коми число заражений ковидом достигло 192 161 факта. Об этом свидетельствуют оперативные данные. За сутки количество заболевших выросло всего на 44 случая, что является наименьшим показателем с 21 ноября.

Также известно, что ни один зараженный за минувшие 24 часа не был госпитализирован в больницы Коми, а показатель смертности остался прежним — 3 248 летальных исходов.

Выздороветь удалось 188 045 пациентам, что на 12 человек больше, чем было сутками ранее.

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