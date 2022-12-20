Моя семья оттуда «сбежала»: в столице Коми замерзает семья

Фото: ИА «БНК»

Жильцы, проживающие в доме по Невельской дивизии, 39, вновь сообщают о холоде, царящем в квартире: все коммуникации «замерзают», а в помещении температура поднимается лишь до 16-17 °C.

- В прошлом году приезжала комиссия, сделала замеры. На этом все закончилось. А в этом году ситуация повторилась: снова очень холодно и никто не реагирует. Моя семья оттуда «сбежала», жить во время морозов в квартире там невозможно, - рассказал житель Сыктывкара ИА «БНК».

Напомним, дом по Невельской дивизии, 39 признали аварийным. В том году жильцы дома сообщали о «вставших» из-за морозов воде и канализации, однако выехавшая на место комиссия не выявила нарушений и в доме тепло. Редакция информационного агентства планирует отправить запрос для получения комментария.

В этом году Коми уже «прославилась» на федеральном уровне. Первый сюжет вышел на России 24, там рассказали о многодетной матери-одиночке, которая живёт в доме-трухе на Быковского, 16, где температура не превышает 13 градусов тепла, далее новости подоспели с Вуктыла на Первом канале сколько бы не было градусов на улице, у жителей маленького городка в квартирах только не намного теплее.

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