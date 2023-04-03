Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 апреля 2023 8:45

В Коми вырос показатель смертности от коронавируса

Число летальных исходов достигло 3 270 случаев
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми увеличилось число жертв коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба.

По состоянию на 3 апреля, в республике официально подтверждены 3 270 смертей от ковида, что на один летальный исход больше, чем было сутками ранее.

Всего в регионе насчитывается 197 709 фактов заболевания (+67), 193 553 (+14) из которых завершились выздоровлением пациента.

Отмечается, что ни один пациент за сутки госпитализирован не был.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2023 году в Коми никто не заболел корью, краснухой и коклюшем (подробности)

Коронавирус Covid-19КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2022: последние новости