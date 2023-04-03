В Коми вырос показатель смертности от коронавируса

Фото: архив "КП"

В Коми увеличилось число жертв коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте федерального оперштаба.

По состоянию на 3 апреля, в республике официально подтверждены 3 270 смертей от ковида, что на один летальный исход больше, чем было сутками ранее.

Всего в регионе насчитывается 197 709 фактов заболевания (+67), 193 553 (+14) из которых завершились выздоровлением пациента.

Отмечается, что ни один пациент за сутки госпитализирован не был.

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