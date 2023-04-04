Дожди и мокрый снег пообещали в Коми

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По информации ЦГМС Коми, в республике 4 апреля пообещали мокрый снег, дождь и понижение температуры до -22 градусов. Также ожидают усиленные порывы ветра от 5 до 10 м/с.

В северных районах ночью будет от -17 до -22 градусов, днем -3...+2. На крайнем северо-востоке спрогнозировали -8...-13°С, в южной части ночью до -8...-13, днем +2...+7°С.

В Сыктывкаре 4 апреля пообещали облачную погоду, порывистый ветер 5-10 м/с. Температура ночью -4...-6, днем +4...+6°С.

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