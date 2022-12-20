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Общество20 декабря 2022 4:15

Порывистый ветер и изморозь синоптики пообещали в Коми

В ЦГМС рассказали о погоде на 20 декабря
Источник:kp.ru

Метеорологи ЦГМС передали прогноз на 20 декабря в Коми. По предоставленным данным, в республике ожидается порывистый ветер, а также гололед и изморозь.

Синоптики проинформировали, что скорость ветра будет 4-9 м/с. Ночью температура опустится до -18...-23, днем составит -16...-21.

В Сыктывкаре 20 декабря ожидается небольшой снег и переменная облачности. Скорость ветра будет колебаться от 2-7 м/с. Температура ночью -18...-20, днем -16...-18°С.

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