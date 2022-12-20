Порывистый ветер и изморозь синоптики пообещали в Коми

Метеорологи ЦГМС передали прогноз на 20 декабря в Коми. По предоставленным данным, в республике ожидается порывистый ветер, а также гололед и изморозь.

Синоптики проинформировали, что скорость ветра будет 4-9 м/с. Ночью температура опустится до -18...-23, днем составит -16...-21.

В Сыктывкаре 20 декабря ожидается небольшой снег и переменная облачности. Скорость ветра будет колебаться от 2-7 м/с. Температура ночью -18...-20, днем -16...-18°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 19 декабря пообещали 30-градусные морозы (подробнее)