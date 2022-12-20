Почти в девять тысяч рублей обойдется новогодний стол на четверых в Коми

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Стало известно, сколько жители Коми потратят на празднование Нового года. Согласно данным Комистата, стол на троих взрослых и ребенка обойдется почти в девять тысяч рублей.

Самая дорогая часть стола, говорят аналитики, рыбные и мясные блюда. Они «съедят» почти половину бюджета (4 332 рубля). Следующий пункт праздничного стола, на который придется раскошелится, это алкоголь. На него придется потратить 15% бюджета.

— В ноябре 2022 года шампанское можно было купить за 306 рублей, отечественный коньяк — за 636 рублей, водку — за 324 рубля, — говорится в исследовании Комистата.

Покупка торта к празднику обойдется почти в 700 рублей, а шоколадных конфет - в 446 рублей. Таким образом десерты составят 11 % от стоимости новогоднего стола.

Традиционные салаты «Оливье» и «Селедка под шубой» есть почти на каждом столе. Покупка основных ингредиентов для приготовления дву килограммов самого популярного мясного салата обойдется семье в 546 рублей. В два раза дешевле будет стоить приготовить традиционный рыбный салат.

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