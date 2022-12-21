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Общество21 декабря 2022 8:25

Менее 40 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Коми за сутки

Выздоровело от ковида в 2,5 раза больше человек, чем заразилось
Источник:kp.ru
Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Коми снижается показатель суточного прироста зараженных коронавирусом. Согласно оперативным данным, за сутки в республике диагностировано всего 37 фактов заболевания.

Вместе с тем показатель выздоровления продолжает стремительно расти. За минувшие 24 часа с медицинского учета были сняты 94 человека, за все время пандемии болезнь побороли 188 227 пациентов. На больничные койки попали еще 12 инфицированных, сообщили в оперштабе.

Жертвами COVID-19 стали 3 249 жителей Коми. За сутки показатель смертности остался неизменным.

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