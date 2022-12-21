Менее 40 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Коми за сутки

Фото: архив КП.

В Коми снижается показатель суточного прироста зараженных коронавирусом. Согласно оперативным данным, за сутки в республике диагностировано всего 37 фактов заболевания.

Вместе с тем показатель выздоровления продолжает стремительно расти. За минувшие 24 часа с медицинского учета были сняты 94 человека, за все время пандемии болезнь побороли 188 227 пациентов. На больничные койки попали еще 12 инфицированных, сообщили в оперштабе.

Жертвами COVID-19 стали 3 249 жителей Коми. За сутки показатель смертности остался неизменным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минздрав объявил о полномасштабной эпидемии гриппа в Коми (подробности)