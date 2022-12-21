«Коми лидирует»: журналисты обсудили культурную жизнь региона с профильным министром Марией Балмастовой

Представителей СМИ поблагодарили за плодотворное сотрудничество с Министерством культуры Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

В столице Коми состоялась встреча с и.о. министра культуры Коми Марией Балмастовой с региональным журналистским сообществом. Что рассказали и о чем поведали, расскажет «КП-Коми».

Присутствовавшая на встрече зампредседателя правительства Республики Коми Галина Габушева поблагодарила журналистов за плодотворную работу и сообщила о региональных достижениях.

– Коми стала лидирующей республикой по реализации культурных проектов и уверенно занимает в России второе место, уступая Карелии, по сообщению Министерства культуры России. Реализация федеральных средств на культурные проекты выполнена на все 100%, – сообщила Галина Габушева.

На мероприятии региональный министр рассказала о культурных успехах уходящего года, поделилась планами на 2023 год, а также пригласила представителей СМИ к более тесному сотрудничеству.

Мария Балмастова сообщила собравшимся о назначении Вячеслава Попова своим новым заместителем, он будет ответственным за сферу туризма, а также продолжит курировать направление национальной политики. Напомним, ранее Вячеслав Васильевич был замминистра нацполитики в регионе.

В новом году модернизируют пять музеев за счет федерального бюджета. Весной реализуют программу «Музейные маршруты», а предварительно осенью проведут отборочный тур конкурса «Танцуй, пой, моя Россия».

Острый вопрос о Национально-драматическом театре Коми тоже будет закрыт в 2023 году – сделают долгожданный ремонт здания, также отремонтируют Театр оперы и балета Коми. На престижный конкурс «Золотая маска» будет отправлен один из спектаклей региона. Какой именно, пока остаётся в тайне.

Журналистов глава ведомства пригласила в путешествие «По пути Кандинскому» в канун старого Нового года, чтобы далее специалисты могли принять участие в юбилейном 30-ом национальном фестивале современной коми песни «Василей». Стоит отметить, что проект, основанный на маршруте известного русского художника по Коми краю, заявили в Ростуризм.

В рамках встречи представители СМИ сказали свои пожелания и предложения в рамках дальнейшей работы с Медиацентром минкультуры.

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