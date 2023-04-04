В Санкт-Петербурге зверски избили отца 13 детей из Коми

Фото: Илья Бобров

В Санкт-Петербурге избили отца 13 детей из Коми Юрия Боброва, кавалера ордена «Родительская слава». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как пишет «КП-Санкт-Петербург», инцидент произошел вечером 31 марта. По словам сына Юрия Боброва - Ильи, его отец возвращался со встречи с районной администрацией в загородный дом, который семья сняла на каникулы. Бобров-старший сидел в своей машине с детьми 10 и 12 лет. В какой-то момент в иномарку врезался другой автомобиль. Юрий Бобров вышел из салона, чтобы зафиксировать ДТП. Однако другая машина уехала. По словам Ильи Боброва, все молодые люди, находившиеся в салоне этого авто, были пьяны.

Далее компания вернулась к месту ДТП. Молодые люди поняли, что виноваты, и разбежались. Юрий Бобров начал снимать на видео последствия аварии, чтобы зафиксировать ущерб. Молодым людям это не понравилось. Они вернулись, и началась драка. Мужчину избивали на глазах у его детей. В результате Бобров с травмами попал в больницу. Пострадавший получил ушибы и гематомы, ему тяжело дышать, болит голова и шея. Во время избиения мужчину три раза пытались задушить.

На место прибыли полицейские и арестовала одного из нападавших. Двое других сначала убежали, а потом вернулись на место сами. Их тоже арестовали, а после этого всех отпустили.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о хулиганстве. Следователи должны выяснить все обстоятельства преступления, а также найти нападавших. Согласно законодательству, им грозит до семи лет лишения свободы.

Бобров – отец 13 детей и кавалер ордена «Родительская слава». Долгое время семья прожила в Воркуте. Мужчина более 30 лет проработал машинистом тепловоза.

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