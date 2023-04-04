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Здоровье4 апреля 2023 8:35

В Коми продолжает снижаться заболеваемость коронварусом

За сутки зафиксирован наименьший прирост заболевших за последнее время
Источник:kp.ru
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

В Коми диагностировано еще 65 случаев заболевания коронавирусом. Это самый маленький показатель за минувший месяц. Всего в республике насчитывается 197 774 фактов заражения.

Показатель выздоровления за сутки вырос на 84 и достиг отметки в 193 637 человек. В то же время госпитализировано 28 пациентов. Это резкий скачок инфицированных, которым понадобилась медицинская помощь в условиях стационара.

Жертвами ковида стали 3 270 жителей Коми.

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