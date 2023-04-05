На Коми обрушатся метели и снегопады

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В Коми 5 апреля пообещали метель и мокрый снег. По данным ЦГМС региона, температура воздуха упадет до -19 градусов.

Метеорологи сообщили, что скорость ветра в среднем составит от 5 до 10 м/с, в отдельных районах порывы достигнут до 15-17 м/с. В северных районах ночью температура упадет до -4...-9, при прояснении -14...-19, днем +4...-1, на крайнем северо-востоке -4...-9°С, в южных районах ночью 0...-5, днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре 5 апреля пообещали облачную погоду, северный ветер от 6 до 11 м/с. Температура ночью -1...-3, днем +5...+7°С.

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