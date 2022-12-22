Больше читать, заниматься спортом и учить языки: что ещё планируют делать россияне в 2023 году

Более половины респондентов добились от 1 до 3 поставленных целей за 2022 год. Фото: архив КП.

В преддверии Нового года книжный сервис Литрес и онлайн-школа английского языка Skyeng провели опрос среди более чем 2000 россиян с целью выяснить, какими достижениями этого года они могут похвастаться и как проведут январские каникулы. Результаты исследования имеются в распоряжении «Комсомолки».

Так, согласно итогам опроса, более половины респондентов (60%) добились от 1 до 3 поставленных целей за 2022 год. Многим удалось читать и слушать книги чаще, чем обычно (51%), привести себя в форму (45%) и всерьез заняться изучением иностранного языка (33%). Предпочтение респонденты отдали английскому (60%), испанскому (12%) и немецкому (11%).

— Цель выучить какой-либо иностранный язык, преимущественно английский — довольно популярное личное обещание у многих людей. В начале обучения мы спрашиваем наших учеников, для чего именно им нужен английский, и обычно получаем ответы — для работы или путешествий. Текущий год внес небольшие коррективы: все чаще ученики отвечают, что хотят знать английский просто для себя: чтобы стать увереннее и гордиться собой, — рассказала руководитель отдела образовательного контента Skyeng Ольга Лаврентьева.

Также 26% смогли найти новую работу, а 25% наладили личную жизнь. В свободной форме опрошенные указывали также, что смогли освоить новую профессию, научиться играть на музыкальном инструменте, начать работать с психологом и сделать ремонт.

Планы на 2023 год у россиян не сильно отличаются: помимо уже упомянутого чтения и прослушивания книг (59%), желания привести себя в форму (54%), выучить иностранный язык (47%) и найти новую работу (30%), часть пользователей (29%) планируют посетить новую страну.

Что касается занятий на новогодних праздниках, то респонденты хотят провести время с семьей (65%), смотреть фильмы и сериалы (64%), читать и слушать книги (53%), а также встречаться с друзьями (47%) и ходить на каток (25%).

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