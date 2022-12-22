В Коми пообещали метели и сильный снегопад

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Метеорологи ЦГМС сообщили, что в Коми 22 декабря, в четверг, ожидаются снегопады и метели с сильными порывами ветра. Скорость ветра составит 6-11 м/с.

По предоставленным данным, во время метели порывы ветра будут достигать 14 м/с. Температура ночью составит -20...-25, при прояснении -30...-35, в юго-западных районах -13...-18°С. Днем же немного потеплеет до -12...-17, на крайнем северо-востоке -20...-25, на юго-западе -5...-10°С.

В Сыктывкаре пообещали сильный снег, скорость ветра от 7 до 12 м/с. Температура ночью опустится до -14...-16, к утру потеплеет до -8...-10, днем станет -6...-8°С.

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