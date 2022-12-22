Число заболевших коронавирусом в Коми выросло на 35 новых случаев

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В Коми стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Согласно последним данным, за сутки в республике диагностировано всего 35 новых случаев заболевания ковидом. За все время официально было подтверждено 192 273 зараженных.

Отмечается, что 188 323 жителям Коми удалось побороть болезнь. За сутки показатель выздоровления вырос на 96 человек. В то же время семь пациентов было госпитализированы для оказания медицинской помощи в условиях стационара.

Жертвами вируса стали 3 249 человек. Показатель летальности не обновлялся с 20 декабря.

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